Archiviato il Superbonus 110%, a disposizione di cittadini, aziende e pubbliche amministrazioni, nel 2026, sono rimasti attivi diversi Bonus legati al settore edile. Bonus che stimolano la riqualificazione del costruito, promuovendo politiche care all’architetto, figura centrale nella gestione del patrimonio edilizio esistente. Un argomento che merita gli opportuni approfondimenti affinché i cittadini possano riqualificare la propria casa, fruendo nel migliore dei modi degli incentivi e dei contributi a fondo perduto rilanciati dalle norme vigenti per il corrente anno 2026. Non a caso, ieri pomeriggio, nelle due affollate sale conferenze della Camera di Commercio – in una dal vivo e nell’altra con il collegamento in diretta – il tema dei Bonus edilizi è stato affrontato in modo dettagliato sia dal punto di vista tecnico che fiscale.

“Gli incentivi edilizi sono preziosi per promuovere la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico del nostro patrimonio edilizio esistente e per alimentare proficue politiche di rigenerazione urbana – afferma Rino La Mendola, presidente dell’Ordine degli architetti – Ecco perché, dopo la chiusura del capitolo Super Bonus 110%, abbiamo voluto organizzare questo convegno, in sinergia con la Camera di Commercio, con l’obiettivo di mettere a fuoco tutti i bonus edilizi attivi nel 2026, grazie alle leggi finanziarie dello Stato e della Regione approvate negli ultimi giorni di dicembre scorso”.

Al convegno sono intervenuti esperti del settore, sia dal punto di vista tecnico che fiscale, i quali hanno messo a fuoco e descritto regole e modalità di accesso al bonus ristrutturazione, all’Eco bonus, al Sisma bonus, agli incentivi del Conto termico 3.0 e a tutti gli altri incentivi edilizi rimasti attivi quest’anno.

Dopo i saluti del commissario straordinario della Camera di Commercio, Giuseppe Termine, che ha definito il tema del convegno “interessantissimo e capace di coinvolgere, oltre ai tecnici, anche le aziende e i cittadini – ha detto – per avere dei chiarimenti sul funzionamento del Bonus, anche perché le normative che si sono susseguite hanno reso la materia un po’ caotica”, la parola è passata agli esperti: Giuseppe Avanzato, direttore della Fondazione Foderà dell’Ordine dei commercialisti di Agrigento ed esperto nei Bonus fiscali, e Giuseppe Grimaldi, architetto esperto nei Bonus edilizi.

“Abbiamo parlato di Bonus nel settore dell’edilizia – ha spiegato Giuseppe Avanzato – e, in particolare dell’intervento fatto dalla legge di Bilancio 2026 che va in continuità rispetto alla legge di Bilancio 2025. Abbiamo affrontato le tematiche relative alla aliquota applicabile e alla dicotomia che si applica al 50 o al 36 per cento a seconda della condizione soggettiva del contribuente”.

Se Giuseppe Avanzato ha affrontato l’aspetto fiscale, Giuseppe Grimaldi ha focalizzato l’attenzione sui Bonus rimasti attivi nel 2026 “per efficientare e ristrutturare gli immobili” soffermandosi sul Bonus del Conto termico 3.0 “al quale sarà possibile partecipare attraverso il form che il GSE metterà a disposizione – ha dettagliato – È senza dubbio un’occasione da non perdere perché i privati cittadini possono efficientare gli immobili accedendo fino al 65 per cento di contributo a fondo perduto. Contributo che per le pubbliche amministrazioni può toccare la soglia del 100 per cento”.

