«La Sicilia è passata dall’essere l’ultima della classe a una regione che dà lezioni di efficienza e si trasforma in modello. Oggi siamo primi in Italia per aumento dell’occupazione, secondi per crescita del Pil, con un trend superiore alla media nazionale e una dinamica positiva degli investimenti che favorisce il rafforzamento della presenza di gruppi industriali nazionali e internazionali». Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

«La Sicilia troppo spesso è stata raccontata attraverso i suoi problemi. Ora bisogna osservare i progressi e riportare ciò che sta davvero cambiando – ha aggiunto Schifani -. Il cambiamento più importante non riguarda i singoli indicatori, ma la nuova immagine di una Sicilia forte e credibile, dove l’affidabilità rappresenta l’asset immateriale decisivo per ottenere la fiducia di chi vorrà investire. La Sicilia è infatti oggi la prima regione nel Sud Italia per valore aggiunto delle multinazionali estere».

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