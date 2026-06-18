Se possedete una carta d’identità cartacea non è necessario sostituirla, a meno che non sia scaduta. Il Consiglio dei Ministri ha infatti deliberato una modifica alle disposizioni precedentemente impartite riguardo alla cessazione di validità dei documenti d’identità in formato cartaceo, che inizialmente era fissata per il prossimo 3 agosto.

Per ovviare ai rallentamenti riscontrati nel rilascio della Carta d’identità elettronica presso diversi Comuni e garantire la continuità dei servizi, si è stabilito che i documenti cartacei ancora in corso di validità manterranno la loro efficacia fino alla naturale scadenza.

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