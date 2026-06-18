La Procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo d’inchiesta per disastro ferroviario colposo e interruzione di pubblico servizio per l’incidente verificatosi mercoledì pomeriggio, che ha visto coinvolto un treno regionale partito da Caltanissetta e diretto a Catania. Il convoglio, con a bordo 27 persone, tra cui un bambino di tre mesi, si e’ scontrato con un camion che trasportava un serbatoio d’acqua nei pressi della stazione ferroviaria di Imera.

Indagato l’autista dell’autobotte. Si tratta di un agrigentino. Nell’impatto e’ rimasta ferita una donna inglese di 63 anni, soccorsa dal personale del 118 e trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con un politrauma. La donna ha riportato ferite giudicate guaribili in trenta giorni con costole e vertebre fratturate. Mamma e figlioletto stanno bene.

Secondo una prima ricostruzione, il camion avrebbe superato il passaggio a livello mentre era in arrivo il treno. La circolazione sulla tratta ferrata è ancora sospesa tra Bicocca e Caltanissetta Xirbi, sulla linea ferroviaria Palermo – Catania. I tecnici di Rfi sono al lavoro ininterrottamente da ieri, dopo la conclusione dei rilievi dell’autorità giudiziaria e il recupero del treno, per garantire “il ripristino della piena funzionalità della linea, con previsione di riattivazione nella giornata di domenica 21 giugno”.

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