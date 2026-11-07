L’ex deputato entra nello staff della Presidenza della Regione per occuparsi di comunicazione e rapporti istituzionali. La nomina arriva nelle stesse ore dell’arresto ai domiciliari dell’ex vicepresidente Gaetano Armao, con cui Piscitello ha fondato Sicilia Nazione.

PALERMO – Un incarico da 60 mila euro l’anno per occuparsi della comunicazione, dell’immagine e dei rapporti istituzionali del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. È quello affidato a Calogero (Rino) Piscitello, ex deputato nazionale e figura con una lunga esperienza nella politica siciliana.

La nomina assume particolare rilievo per i rapporti politici del nuovo consulente con Gaetano Armao. Nel 2015, infatti, Piscitello aveva fondato insieme all’ex vicepresidente della Regione il movimento Sicilia Nazione.

Un legame che torna sotto i riflettori proprio mentre Armao è finito agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta per corruzione. La coincidenza temporale tra i due fatti ha suscitato attenzione negli ambienti politici regionali.

Piscitello, parlamentare nazionale per quattro legislature, ha militato in diverse formazioni politiche, dalla Margherita all’Ulivo fino al Movimento per l’Autonomia. Negli ultimi anni ha diretto il quotidiano online La Nazione Siciliana.

La consulenza da 60 mila euro annui apre anche una questione organizzativa: a Palazzo d’Orléans sono già presenti uffici e personale che si occupano della comunicazione del presidente. Da qui gli interrogativi sull’effettiva necessità di un nuovo incarico e sulle possibili sovrapposizioni di competenze.

Una nomina fiduciaria che riporta al centro dell’attenzione il tema delle consulenze regionali, dei loro costi e dei criteri con cui vengono scelti gli esperti chiamati ad affiancare il presidente della Regione.

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