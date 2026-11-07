Un incendio ha completamente distrutto una Fiat Panda in via Carlo Alberto dalla Chiesa. Il veicolo, non assicurato, appartiene a una cinquantenne del posto. Sul posto, nel corso delle ore notturne, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì per spegnere il rogo e i Carabinieri della Stazione di Naro per avviare le indagini. L’ipotesi del dolo è la più accreditata: la proprietaria ha confermato la matrice dolosa ai militari, indirizzando i sospetti verso un conoscente con cui avrebbe avuto dissidi pregressi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp