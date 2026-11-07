Si è conclusa nel modo più tragico l’apprensione di una famiglia licatese. Una donna di 55 anni è stata trovata morta all’interno della propria abitazione, situata nella frazione balneare di Mollarella, nel territorio di Licata. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi. Da diverse ore i familiari stavano provando a mettersi in contatto telefonico con lei, senza tuttavia ricevere alcuna risposta. Spinti da una forte preoccupazione, alcuni parenti hanno deciso di raggiungere di persona la casa della donna.

Nemmeno una volta arrivati sul posto e dopo aver bussato ripetutamente alla porta, però, è arrivato alcun segno di vita dall’interno. A quel punto, intuendo che potesse essere successo qualcosa di grave, è scattato immediatamente l’allarme. Nel giro di pochissimi minuti sono giunti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina, i carabinieri della Compagnia di Licata e un’ambulanza del 118. I pompieri hanno provveduto a forzare l’accesso dell’abitazione per permettere l’ingresso del personale sanitario.

Una volta dentro, i soccorritori hanno fatto la drammatica scoperta, rinvenendo la cinquantenne riversa a terra e ormai priva di vita. Ogni tentativo di rianimazione da parte dei medici si è purtroppo rivelato del tutto inutile e l’équipe del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso. I carabinieri della Compagnia di Licata hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire l’accaduto. Secondo i primi riscontri e alla luce delle condizioni in cui è stato rinvenuto il corpo, il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali, presumibilmente un malore improvviso.

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