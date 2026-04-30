Un quarantenne agrigentino è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato, nel tardo pomeriggio, tra i territori di Agrigento e Favara, lungo la strada provinciale 3, nei pressi del bivio che porta alla zona industriale. L’uomo viaggiava su una moto di grossa cilindrata quando nell’affrontare una curva ha perso il controllo alla guida per poi sbattere contro le barriere metalliche.

Sbalzato dalla sella, dopo un “volo” di oltre venti metri, è finito tra la vegetazione di un terreno vicino alla sede stradale. A prestargli i primi soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Con un’ambulanza del 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Ha riportato traumi sparsi sul corpo ma non verserebbe in pericolo di vita.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti dei carabinieri della sezione Radiomobile.

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