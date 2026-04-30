Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che ha devastato un magazzino, di un sessantenne di Canicattì, e danneggiato un secondo locale confinante.

È accaduto in contrada “Cazzola”, alla periferia di Canicattì. I vigili del fuoco del distaccamento cittadino accorsi tempestivamente non hanno trovato tracce di liquido infiammabile, né bottiglie o taniche sospette.

Le fiamme hanno carbonizzato numerosi attrezzi agricoli che vi erano custodite all’interno e divorato parte di un magazzino attiguo di proprietà di un’impresa che si occupa di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Ad occuparsi delle indagini la polizia.

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