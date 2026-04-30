Due i candidati a sindaco a Camastra alle prossime amministrative di maggio: Gera Bellomo e l’uscente Dario Gaglio.

A supporto di Bellomo la lista Siamo Camastra. Questi i candidati a consigliere comunale: Luca Biagio Allegro, Salvatore Averna, Antonio Costanza, Giovanni Destro, Maria Carmela Di Vincenzo, Florinda Mattina, Alessia Morgante, Calogero Sabella, Dino Sciovè, Pia Terrana Giglia.

A sostegno di Gaglio la lista civica Progetto Camastra. Questi i candidati a consigliere comunale: Loredana Brunco, Carlo Gioacchino Buttaci, Luca Farruggio, Danilo Gaglio, Maria Rosaria Manzone, Leandro Rizzo, Silvana Salerno, Diego Schembri, Giuseppe Scopelliti e Melinda Todaro. Gli assessori designati da Gaglio sono: Igor Di Caro e Nicolò Di Vincenzo.

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