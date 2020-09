Schianto con lo scooter, ragazzo di 16 anni in prognosi riservata

Un sedicenne di Raffadali si trova ricoverato in ospedale, in prognosi riservata, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale, avvenuto nella notte in contrada “Maranisi”, alla periferia raffadalese.

Viaggiava su uno scooter Piaggio, in compagnia di un coetaneo. I due per cause ancora da accertare sono rovinati sull’asfalto.

Nella caduta il 16enne ha sbattuto la testa sul selciato. In gravissimo condizioni, in ambulanza, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento (nella foto). Le sue condizioni sono giudicate gravi. Lievi traumi per l’amico.

Sul posto i carabinieri della Stazione di Raffadali, i quali hanno effettuato i rilievi, e stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sulle cause, al momento tutte le ipotesi restano valide. Non è escluso il coinvolgimento di un altro veicolo.