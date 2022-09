Schianto con lo scooter, ferito centauro

Un cinquantenne di Porto Empedocle è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto, questa mattina, nei pressi della spiaggia di Marinella. Viaggiava alla guida di uno scooter, che per cause in corso di accertamento della polizia, è scivolato sul selciato.

Il centauro in ambulanza è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Ha riportato dei traumi, per fortuna, non gravi. Nella zona si sono precipitati i poliziotti del Commissariato Frontiera.

Ancora da chiarire la dinamica. L’asfalto reso viscido dalla pioggia potrebbe avere contribuito alla caduta.