Elezioni: Nello Musumeci vola verso il Senato

Nel collegio uninominale per il Senato a Catania, l’elezione dell’attuale governatore siciliano Nello Musumeci a Palazzo Madama è ormai certa. Non ricandidato dal centrodestra per il bis a Palazzo d’Orleans al termine di un lungo tira e molla interno alla coalizione, trasloca a Roma grazie a un successo largo nel collegio etneo dove ha rappresentato tutta la coalizione con la spilletta di Fratelli d’Italia. Nel dettaglio, al Senato in Sicilia, il centrodestra è al 34%. FdI è al 18%, FI al 10,5%, Lega al 5,1% e Noi moderati allo 0,8%. Segue il M5s al 27,1%. Il Centrosinistra è terzo al 16,7%. Il Pd è dato al 12%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra Italiana è al 2,1%, +Europa all’1,5% e Impegno civico allo 0,6%.

Quattro dei sei collegi uninominali al Senato in Sicilia, quando mancano alcune sezioni da scrutinare, andrebbero ai candidati del Centrodestra. Solo nel collegio Messina vincerebbe Dafne Musolino della lista “De Luca sindaco d’Italia” col 29,52% ma è tallonata dalla candidata del centrodestra Carmela Bucalo col 29,42. Nel collegio Palermo Sette Cannoli vincerebbe la candidata del M5s Dolores Bevilacqua col 34, 10% seguita da Mario Barbuto del Centrodestra col 31,22%.