Paura all’alba ad Agrigento, dove un grave incidente autonomo ha interrotto bruscamente il silenzio del mattino lungo la statale 640. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita improvvisamente fuori strada, finendo la propria corsa all’interno della rotonda degli Scrittori.

L’impatto è stato violento: il conducente, un uomo di 34 anni, è rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo. Provvidenziale il rapido intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberarlo e affidarlo alle cure dei sanitari.

Il giovane ha riportato ferite fortunatamente non gravi, ma è stato comunque trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della sezione Radiomobile per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Secondo le prime ipotesi, l’alta velocità potrebbe aver avuto un ruolo determinante nella perdita di controllo del veicolo. La circolazione ha subito rallentamenti e blocchi parziali durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

