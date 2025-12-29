Il Comune di Agrigento ha approvato il Quadro Tecnico Economico finale dei lavori di riqualificazione di Piazza della Concordia, nel quartiere di Villaseta, un intervento inserito nel Piano nazionale per la rigenerazione delle aree urbane. L’opera, finanziata grazie a fondi statali e comunali, chiude così l’iter amministrativo iniziato nel 2015.

L’appalto, affidato alla F.G.C. Costruzioni s.r.l.s., aveva un importo contrattuale di 1,21 milioni di euro oltre IVA, a seguito di un ribasso del 17,01% sull’importo a base di gara. I lavori erano stati consegnati in forma definitiva nel marzo 2023 e risultano ultimati il 9 dicembre 2024, come attestato dal direttore dei lavori.

Il collaudo tecnico-amministrativo, trasmesso il 12 dicembre 2024, certifica un credito finale per l’impresa di 28.220,74 euro. La determina specifica inoltre che tutte le spettanze, sia all’impresa sia ai tecnici coinvolti, sono state regolarmente saldate.

Il progetto aveva già subito una variante, approvata nel 2024, che ha aggiornato il quadro economico dell’opera. Con l’atto odierno, firmato dal Responsabile Unico del Procedimento, architetto Salvatore Di Salvo, l’amministrazione comunale approva definitivamente il quadro economico post-intervento e dispone la trasmissione del provvedimento agli uffici competenti per i pareri e la pubblicazione come previsto dalla normativa.

