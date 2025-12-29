Sono dati rassicuranti quelli elaborati dall’Osservatorio della Cassa Edile di Agrigento (Ceama) relativi al quinquennio 2021–2025. Ne emerge infatti un quadro complessivamente positivo dell’andamento del settore delle costruzioni in provincia che evidenzia una fase di consolidamento dopo il forte rilancio registrato nel post-pandemia. Nel periodo considerato, le ore lavorate denunciate si attestano stabilmente intorno ai 4 milioni annui, con un picco nel 2021 (oltre 5,5 milioni di ore) e una successiva normalizzazione che indica un settore ormai strutturato e meno soggetto a fluttuazioni straordinarie. Significativo il dato relativo agli operai denunciati, che cresce dai 4.507 del 2021 ai 6.121 del 2025, confermando un rafforzamento dell’occupazione e una maggiore stabilità dei rapporti di lavoro nel comparto edile provinciale.

In aumento anche il numero delle imprese attive, che passa dalle 1.044 del 2021 alle 1.253 del 2025, segnale di un tessuto imprenditoriale dinamico e resiliente. Sul piano economico, la massa salari dichiarata registra un incremento rilevante, passando dai 26,6 milioni di euro del 2021 a oltre 46,4 milioni di euro nel 2025, con un andamento stabile negli ultimi esercizi. Coerente anche la massa salari versata, che nel 2025 supera i 42,8 milioni di euro, a conferma di un elevato livello di regolarità contributiva.

“I dati del nostro Osservatorio – dichiara il vicepresidente della Cassa Edile di Agrigento Francesco Cosca – confermano che il settore delle costruzioni continua a rappresentare un elemento strategico per l’economia della provincia. La crescita degli addetti, l’aumento delle imprese attive e la stabilità della massa salari testimoniano l’importanza del ruolo svolto da Ceama a presidio a supporto delle imprese e dei lavoratori, collaborando con le istituzioni e le parti sociali per accompagnare il settore verso uno sviluppo sostenibile e duraturo”. La Cassa Edile di Agrigento proseguirà nel monitoraggio costante del comparto, mettendo a disposizione dati e analisi utili alla programmazione economica e alle politiche del lavoro sul territorio.

