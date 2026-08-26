Questa volta il “colpo” grosso lo hanno messo a segno i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento. E’ accaduto, ieri sera, nel centro di Agrigento. Due auto, con a bordo altrettanti soggetti in fuga dopo un tentativo o consumato furto in un’abitazione, sono state intercettate dalle pattuglie della Benemerita.

C’è stato un inseguimento e una delle due automobili è stata bloccata dai militari dell’Arma di fronte la Posta centrale e la Questura. I due occupanti hanno provato a reagire ma non hanno avuto il tempo: sono stati bloccati e ammanettati. Gli altri due sono stati fermati non molto lontano.

I quattro, di nazionalità Georgiana, sono stati portati al Comando provinciale Carabinieri di Agrigento. Sarebbero i presunti componenti della banda della cosiddetta chiave bulgara. Nei loro confronti non è scattato l’arresto in assenza di flagranza di reato ma sono stati tutti denunciati. Sono sospettati di aver messo a segno negli ultimi giorni numerosi furti in abitazione utilizzando il temuto strumento capace di aprire anche le porte blindate.

Ladri in azione negli appartamento di un medico in via Dante, di una pensionata e di due impiegati in via Empedocle.

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