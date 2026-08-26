Controlli a tappeto della Questura di Agrigento sulle locazioni e la cessione di immobili a cittadini stranieri. Gli agenti della Digos stanno elevando una serie di sanzioni amministrative a carico dei proprietari di abitazioni che omettono di inoltrare la comunicazione obbligatoria alle autorità di Pubblica sicurezza entro i tempi previsti dalla legge. Al centro dei controlli c’è l’applicazione del Testo Unico sull’Immigrazione.
La normativa impone a chiunque dia alloggio o ceda un immobile a qualsiasi titolo a un cittadino straniero o apolide di darne comunicazione scritta all’Autorità di Ps entro 48 ore dalla consegna dell’immobile.
In caso di omessa o tardiva segnalazione, la legge prevede una sanzione amministrativa pecuniaria gravosa: importo della sanzione da 500 a 3.500 euro; pagamento in misura ridotta di 1.000 euro se effettuato entro 60 giorni dalla notifica (tramite modello F23 alla Prefettura di Agrigento). L’attività della Digos prosegue per verificare la regolarità delle locazioni sul territorio e garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza e soggiorno.
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