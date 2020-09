Scende dall’abitacolo per scattare alcune foto, e i ladri rubano nella sua auto

Scende dall’auto per scattare alcune foto al mare, e in quella breve assenza, ignoti ladri con consumata abilità sono entrati in azione, e dopo aver rotto uno dei vetri del mezzo, hanno portato via una borsa. E’ successo, in pieno giorno, a Zingarello.

Ad incappare nel danneggiamento con furto è stata una 35enne di Agrigento. Al momento di recuperare la vettura la scoperta del raid. I malviventi hanno rubato l’accessorio contenente alcune centinaia di euro, documenti ed effetto personali.

La donna ancora scossa per l’accaduto ha chiamato il 112. Sul posto i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, che dopo un sopralluogo hanno avviato le indagini. La vittima ha formalizzato la denuncia contro ignoti.

Appena due giorni fa un analogo episodio era successo lungo il viale delle Dune a San Leone. Forzata l’auto di una coppia di Agrigento, e portati via un borsello da uomo, e una borsa da donna. Non è esclusa in entrambi i raid la stessa mano criminale.