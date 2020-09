Furti in abitazione e di scooter al Villaggio Mosè

Nelle ultime settimane due furti in abitazione, e un altro solo tentato, e l’altra notte ignoti si sono portati via uno scooter, parcheggiato nei pressi dell’abitazione del proprietario. Tutto quanto nel quartiere di Villaggio Mosè, precisamente tra le vie Fellini e Mattia Pascal, e strade circostanti.

“I topi d’appartamento ed i furti dei ciclomotori continua – dice Sabrina Turano, residente nella zona, nonché ispettrice della polizia Locale di Agrigento e fondatrice del Movimento “L’Italia si desta”-. Tra l’emergenza migranti, i tagli dei parlamentari, ed altre a scopo mirato di consensi elettorali ci siamo dimenticati della fascia che “delinque”, interi quartieri isolati e prive di ronde notturne. Si continua con gli agenti part/time, nonostante il Decreto Sicurezza!”.

Giorni fa nella zona si sono verificati i furti in abitazioni. Ignoti, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, si sono introdotti all’interno degli immobili, e hanno trovato e portato via oggetti in oro, e in un caso sono riusciti ad aprire la cassaforte, impossessandosi del contenuto (monili d’oro e soldi). Poi sono andati via senza essere notati dal vicinato.



L’altra notte in via Fellini, i ladri sono riusciti a rubare uno scooter lasciato dal proprietario a ridosso dell’abitazione. La scoperta l’indomani mattina. Passato il comprensibile momento di sconforto all’uomo non gli è rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.