Un 70enne di Agrigento è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Francesco Crispi, all’altezza del bivio per Bonamorone.

L’uomo viaggiava alla guida di un motociclo Mbk che si è scontrato con una Lancia Y, condotta da un 27enne. Il pensionato in ambulanza è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Illesi il conducente e la passeggera dell’utilitaria. Gli agenti della squadra Infortunistica della polizia Locale hanno effettuato i rilievi.