“Scenari di Pace: il ruolo dei Popoli e della Cultura” è il titolo della conferenza in programma per domani martedì 12 marzo alle 15 al Museo archeologico “Pietro Griffo” di Agrigento. L’evento che rientra nell’ambito delle manifestazioni collaterali del “Mandorlo in Fiore 2024” vedrà la presenza di autorità locali ed estere oltre che di ambasciatori e docenti universitari.Oltre al Prefetto di Agrigento Filippo Romano, ospiti del convegno anche il primo cittadino Francesco Miccichè, l’Assessore alla Cultura e al

Turismo Costantino Ciulla, l’Assessore del Comune di Agrigento e Coordinatore del Mandorlo in Fiore, Carmelo Cantone, il Professore Giacomo Minio, Presidente della Fondazione Agrigento 2025.

Ad introdurre la “discussione” Fabrizio La Gaipa Amministratore della DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi.

Interverranno Giovanni De Vita, Consigliere di Ambasciata e responsabile del Progetto “Turismo delle Radici” presso la Direzione Generale Italiani all’Estero del Ministero Affari

Esteri e Cooperazione Internazionale,

Ferdinando Veneziani, Console Onorario della

Repubblica di Costa D’Avorio e Decano del Corpo Consolare di Palermo, Antonio Di Fresco, Console Onorario della Repubblica di Corea – Segretario Generale del Corpo Consolare di Palermo, Rosalia Calamita, Console Onorario del Brasile, Emanuele Pirazzoli, Console Onorario dei Paesi Bassi, e l’ On. Calogero Pisano, Segretario della XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea. Le conclusioni sono affidate a Giovanni Francesco Tuzzolino, Presidente del “Polo Territoriale Universitario di Agrigento – Università di Palermo” e Professore Ordinario, dell’Università degli studi di Palermo.