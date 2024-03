Lo scorso 25 febbraio, nel centro di Aragona, prima ha creato scompiglio davanti ad alcuni locali, poi alla vista dei carabinieri, avvicinatisi nel tentativo di tranquillizzarlo, si è scagliato anche contro di loro, minacciandoli pesantemente. E’ stato arrestato per minaccia e resistenza a pPbblico ufficiale, nonché violazione delle prescrizioni della misura cautelare a cui era sottoposto. Adesso, il questore di Agrigento Tommaso Palumbo ha firmato a carico del quarantunenne, già noto alle forze dell’ordine, un Dacur.

L’uomo era stato già destinatario della medesima misura di prevenzione per la durata di un anno nel gennaio del 2023. I recenti episodi e da ultimo i fatti avvenuti in data 25 febbraio hanno evidenziato la persistenza di un’indole proclive alla commissione di reati che mettono a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica. Il quarantunenne, per effetto del Dacur, per i prossimi 3 anni non potrà più mettere piede in piazza Umberto I, né nella zona dell’esercizio commerciale dove ha creato scompiglio.