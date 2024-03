Le pareti esterne di edifici istituzionali e scolastici diventano il bersaglio di messaggi contro l’intelligenza artificiale e l’Agenda 2030.

Altre scritte dopo quelle rinvenute sulle pareti della sede di Fratelli d’Italia in via Gioeni sono state rinvenuti nelle pareti della sede dell’agenzia di riscossione delle tasse di Agrigento in via Metello e davanti la vicina scuola di Tortorelle. Scritte contro l’intelligenza artificiale, e “Agenda 2030”. Ieri notte altre scritte erano state rinvenuti davanti la sede di Fratelli d’Italia.