“Scegli progetto Comune”, cittadini si uniscono per fare squadra

Lettera aperta sottoscritta da oltre 110 elettori di Favara in vista delle prossime elezioni amministrative. Il comune è tra quelli dove nei prossimi mesi di settembre/ottobre, salvo rinvii dovuti alla persistenza della pandemia da Covid-19, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale e per l’elezione del nuovo Sindaco. Un numeroso gruppo di favaresi, composto da semplici cittadini, operatori politici e sociali, professionisti, commercianti, studenti, ha deciso di mettere insieme il proprio impegno e la propria esperienza personale, professionale, politica e amministrativa, per preparare liste civiche utili a concorrere al rinnovo della nuova amministrazione. “Consapevoli delle forti criticità ed emergenze che affliggono il nostro tessuto sociale, umano, culturale, urbano ed economico, riteniamo che – si legge nella lettera- solo unendo fortemente e concretamente forze, idee ed impegno di cittadini, associazioni di volontariato, imprenditori, professionisti, movimenti civici e politici presenti nella nostra città, si possa concorrere al miglioramento della qualità della vita di ciascuno di noi. Favara- continua la lettera- Città di grandi contraddizioni, da un lato, vive una grave ed evidente crisi economico-finanziaria, con un elevato indice di disoccupazione lavorativa, dove si avverte un profondo e diffuso degrado urbano, sociale e morale; e, dall’altro, ha visto nascere, sviluppare e radicarsi, brillanti e qualificate esperienze private di caratteri imprenditoriali, economiche, associative, artistiche, commerciali e culturali in variegati settori quali il turismo, l’agricoltura, l’arte contemporanea, il mondo sportivo, il volontariato, la disabilità, l’emarginazione, la solidarietà. Queste esperienze ed intelligenze creative organizzative vanno sostenute e valorizzate sempre più, perché portano a guardare questo presente con fiducia per proiettarlo verso un futuro migliore ed uno sviluppo costruibile e sostenibile. Su queste basi, bisogna ridisegnare e ricostruire Favara.

Per tali motivi (che saranno adeguatamente sviluppati in concertazione democratica) abbiamo voluto chiamare questa iniziativa “Scegli Progetto Comune”, nel duplice significato di progetto che appartiene a tutti noi e di progetto che guarda alla gestione e alla guida futura del governo della nostra amata città.

Noi abbiamo deciso di continuare ad esserci, di spenderci in prima persona.

Ci appelliamo a tutti voi che -come noi- non volete rinunciare a lottare per un futuro migliore chiedendovi di condividere questo nostro lucido “sogno ad occhi aperti”, unendoci tutti per formare un’unica grande squadra capace di governare questa città e proiettarla verso lo sviluppo sostenibile.” Per i contatti, confronti, adesioni e partecipazione all’elaborazione delle idee e alla formazione della nostra squadra: email info@scegliprogettocomune.it; Facebook: Scegli Progetto Comune; Instagram: Scegli_progetto_comune_favara. Cellulare: 3385228310.