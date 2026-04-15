Agrigento, De Luca: “Firetto unico sindaco possibile. Sono pronto a fare l’assessore”

AGRIGENTO – «Pirandello avrebbe scritto un’altra pagina di questo caos politico». Parte così, con un affondo che è già un titolo, l’intervento di Cateno De Luca, che irrompe nella scena agrigentina e prova a cambiare il corso della partita.

Mentre si attende l’ufficializzazione della candidatura di Gerlando Alonge, il leader di Sud chiama nord non usa giri di parole e indica una sola via: Lillo Firetto.

«L’unica soluzione, te la dico io, è Lillo Firetto», scandisce. Poi l’appello diretto, quasi personale:

«Mi rivolgo al mio collega sindaco, Lillo Firetto. Una grande esperienza a Porto Empedocle, già sindaco ad Agrigento. Ritengo che la sua tempra, il suo carattere, siano la soluzione per gli agrigentini».

De Luca va oltre il semplice sostegno politico e si espone in prima persona:

«Lillo, io ti lancio un appello da collega sindaco: scendi in campo. Se lo ritieni, io sono al tuo fianco. Puoi anche nominarmi tuo assessore, tuo consulente».

Parole che pesano come un macigno in un momento di stallo totale, con il centrodestra ancora alla ricerca di un equilibrio e con candidature che faticano a trovare una sintesi.

Il finale è una chiamata all’orgoglio:

«Agrigento merita una marcia in più e merita di essere il simbolo della rinascita siciliana. Forza Lillo!». Un intervento che scuote il quadro politico e rilancia con forza uno scenario alternativo: quello di una corsa fuori dagli schemi, capace di sparigliare definitivamente le carte.

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