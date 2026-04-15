Al Comune di Agrigento si è svolta una festa di ringraziamento in presenza del sindaco, Francesco Miccichè, dell’assessore al Bilancio, Patrizia Lisci, dell’assessore al Personale, Marco Vullo e del presidente del Consiglio comunale, Giovanni Civiltà. L’iniziativa è stata un momento di gioia per il traguardo raggiunto, ovvero Agrigento unico Comune in Sicilia ad avere, nell’arco di tre anni, condotto oltre 190 dipendenti a 36 ore settimanali, con contratto full time, senza passaggi graduali e distinzioni, utilizzando esclusivamente fondi propri.

In proposito il sindaco Miccichè, afferma: “Questo risultato rappresenta un importante tassello che restituisce dignità ai lavoratori, ulteriormente motivati, che, nonostante le difficoltà, operano ogni giorno con grande dedizione. Rinnovo i miei ringraziamenti alla Giunta comunale per il costante e concreto impegno profuso, al presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà, all’intero Consiglio comunale e al dirigente del Settore IV Giovanni Mantione per questo importante traguardo. Siamo felici del risultato raggiunto”.

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