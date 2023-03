Scassinati due garage: sparite due auto. Rubati olio e macchinario

Una banda di malviventi ha forzato le saracinesche di due garage, riuscendo a portare via due autovetture, ma anche olio, vino e un macchinario. I furti, denunciati ai carabinieri della Compagnia di Sciacca, sono stati compiuti tutti nel corso della notte, tra domenica e lunedì, e c’è la quasi certezza, che la “mano” possa essere stata la stessa. In via Salici, i responsabili si sono intrufolati nel garage, di proprietà di un pensionato ultrasettantenne, e si sono portati via una Fiat Panda, e 130 litri di olio di oliva, per un danno complessivo di sette mila euro, non coperto da assicurazione. Rubati anche 50 litri di vino e un macchinario da potatura del valore di 3mila euro, appartenenti ad un altro pensionato. Da un altro garage di via Olivella era sparita una Opel Astra, nelle ore successive, rinvenuta abbandonata in via Cusumano.