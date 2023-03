Carmelo D’Angelo nominato commissario provinciale della Lega

Il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo, è stato nominato commissario provinciale ad Agrigento della Lega Salvini Premier.”Ringrazio l’onorevole Annalisa Tardino, di cui sono indegno successore, per la fiducia accordatami- dice D’Angelo- e spero di impegnarmi per un maggiore radicamento territoriale del partito nella nostra Provincia. Farò il massimo per ripagare la stima e la condivisione in me riposte e ricordo a me stesso che si vince con una buona squadra e, a volte, anche con un allenatore non bravissimo. Mi auguro di essere all’altezza e rinnovo la mia disponibilità ed amicizia a tutto il gruppo Lega della Provincia”.