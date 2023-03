Cresce l’attesa per LDA al Centro Commerciale Città dei Templi

Sabato 25 marzo LDA sarà ospite del Centro Commerciale Città dei Templi per passare una giornata insieme ai suoi fan. Il cantante Luca D’Alessio, in arte LDA, sarà accolto da moltissimi fan per il firmacopie del suo nuovo album “Quello che fa bene”. Dopo il successo di Amici 21 e la recente partecipazione al Festival di Sanremo 2023, LDA è molto atteso al Centro Commerciale di Agrigento dai fan. Il suo nuovo progetto discografico contiene, tra le altre, anche la canzone in gara al Festival “Se poi domani”, di cui è anche autore.