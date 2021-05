Scarseggiano pfiizer e Moderna, prime dosi rimandate a giugno

Sono 42.200 i vaccini anti-Covid in consegna oggi, da parte di Sda, nei centri vaccinali della Sicilia. Nell’isola sono in arrivo 12.500 dosi di Astrazeneca e 29.700 del tipo Moderna. A Palermo ne andranno 13.000; 6.800 a Milazzo; 1.700 a Enna; 3.000 a Erice; 7.300 a Giarre; 100 a Catania; 2.600 a Siracusa; 2.300 a Ragusa; 3.100 ad Agrigento e 2.300 a Caltanissetta. A Palermo, negli ultimi giorni, la carenza di vaccini – soprattutto Pfizer e Moderna – aveva costretto a rimandare a giugno le prenotazioni di prime dosi per consentire la somministrazione delle seconde dosi. Episodi analoghi si sono verificati anche al centro vaccinale del Villaggio Mosè ad Agrigento dove in molti, anziani compresi, sono stati rinviati per mancanza dei vaccini.