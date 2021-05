Ha investito scooter a San Leone, identificato pirata della strada

E’ stato identificato, e rintracciato il giovane che, era alla guida della Mini Cooper che venerdì sera, lungo il viale Dei Pini a San Leone, ha investito uno scooter Honda Sh 125, ed ha lasciato sul selciato il conducente ferito, un 34enne agrigentino, per poi allontanarsi senza prestargli soccorso. Si tratta di un ventenne di Raffadali, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, con le ipotesi di reato di omissione di soccorso, e fuga in caso di incidente con danni alle persone.

Ad individuare il pirata della strada sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Gli agenti, dopo l’urto, sono subito intervenuti assieme alla polizia Municipale, ed hanno subito avviato le indagini. Determinanti per risalire al giovane i filmati delle telecamere dei sistemi di video sorveglianza della zona. Poi le indagini hanno portato appunto all’identificazione del giovane alla guida della Mini Cooper.

Il trentaquattrenne centauro, dopo l’impatto, è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici gli hanno diagnosticato vari traumi sparsi sul corpo.