Pestato a sangue e rapinato, preso l’autore

Aggredito e derubato del telefono cellulare. Vittima un giovane del Gambia. L’autore è stato rintracciato e denunciato. La scoperta della rapina, inizialmente non denunciata, nel corso di una perquisizione domiciliare, nell’ambito di un servizio volto alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, eseguita dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, all’interno di un’abitazione della via Silvio Pellico, nel rione del Campo Sportivo.

Tra i soggetti, tutti extracomunitari, presenti all’interno dell’immobile oggetto del controllo di Polizia, è stato identificato un cittadino di origini gambiane, il quale, ha comunicato agli agenti di essere stato oggetto, nella serata del 13 maggio scorso, nella centralissima via Pirandello, di una rapina da parte di un suo connazionale, che lo aveva prima aggredito, colpendolo con pugni e con una bottiglia di vetro, e poi gli ha sottratto il telefono cellulare.

I successivi accertamenti hanno consentito alla polizia di identificare l’aggressore, in un pluripregiudicato gambiano, attualmente sottoposto alla misura del divieto di dimora nella Provincia di Agrigento, così come deciso dal Gip del Tribunale di Agrigento. All’esito delle indagini il responsabile è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per il reato di rapina.