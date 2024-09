L’inaugurazione di ArcheoExperience nell’Isola dei Tesori, evento organizzato dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana, ha dato ufficialmente il via a quattro giorni di celebrazioni del ricco patrimonio archeologico della Sicilia. La manifestazione, che si terrà dal 26 al 29 settembre, si svolge su più location, tra cui la Valle dei Templi, il Teatro “Pirandello” e diversi siti ecclesiastici e storici di Agrigento. Durante l’inaugurazione, è stato tagliato il nastro degli stand dedicati ai Parchi Archeologici presso l’Atrio del Comune di Agrigento, alla presenza di autorevoli esponenti della cultura regionale, tra cui l’Assessore Regionale ai Beni Culturali, Francesco Paolo Scarpinato, e l’Assessore Comunale alla Cultura e al Turismo, Costantino Ciulla.

La manifestazione è stata ideata per valorizzare e promuovere le 14 aree dei Parchi Archeologici della Sicilia, che comprendono località di prestigio internazionale come Gela, Segesta, Selinunte, e naturalmente la Valle dei Templi di Agrigento. Un’iniziativa che rappresenta un’importante vetrina per far conoscere il vasto patrimonio dell’isola, coinvolgendo cittadini, visitatori e professionisti del settore.

Francesco Paolo Scarpinato, subito dopo la cerimonia inaugurale al Teatro “Pirandello”, ha espresso con orgoglio il ruolo centrale di Agrigento nella promozione del patrimonio culturale siciliano: “Agrigento, Capitale della Cultura 2025, è il luogo perfetto dal quale lanciare un messaggio di bellezza, attraverso i 14 Parchi della terra più bella del mondo. Un motivo di orgoglio per tutti noi”.

L’assessore ha poi sottolineato l’importanza strategica della sinergia tra i Parchi Archeologici siciliani e il valore del sistema culturale dell’isola, che è unico nel suo genere. Scarpinato ha ribadito il suo impegno per il consolidamento di una rete integrata tra i diversi parchi, volta a garantire una maggiore accessibilità e una promozione coordinata del patrimonio culturale dell’intera regione. “Questo evento non è solo una celebrazione delle nostre radici, ma anche un’opportunità per costruire un sistema capace di valorizzare il nostro patrimonio archeologico in maniera strutturata e permanente”, ha aggiunto.

ArcheoExperience mira infatti a mettere in luce un nuovo approccio alla valorizzazione dei beni culturali, in cui la sinergia tra i Parchi diventa la chiave per una gestione più efficace e per un’offerta culturale di qualità, proiettata anche verso il turismo internazionale.

Con la Valle dei Templi come epicentro e Agrigento a fare da palcoscenico, l’evento ha tutte le premesse per rafforzare il ruolo della Sicilia nel panorama culturale internazionale, e l’assessore Scarpinato ha ribadito l’importanza di questa visione integrata per il futuro della regione.