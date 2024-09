“Pino Rigoli torna ad Agrigento: nuove sfide sulla panchina dell’Akragas”

Torno ad Agrigento con ancora più carica rispetto alle precedenti esperienze: ringrazio il direttore per la chiamata, lunedì non appena ho visto sul display del cellulare il suo nome ho pensato subito ad un colloquio.

Inizia con queste parole la conferenza di presentazione di Pino Rigoli, nuovo allenatore dell’Akragas: per il tecnico terza esperienza sulla panchina biancazzurra.

“Non posso che essere onorato per il fatto che la scelta del club sia ricaduta su di me – ha dichiarato – questo per me è molto importante. Attorno al mio nome si è creato tanto entusiasmo, questo mi fa piacere. Serve fare quadrato intorno alla squadra, in passato la gente ci ha dato una grossa mano e spero che anche quest’anno sarà così. L’aiuto dei tifosi ci è servito per raggiungere gli obiettivi prefissati. È come se non me ne fossi mai andato, ho sensazioni positive. L’obiettivo non è semplice, lo ribadisco: mi impegnerò al massimo per far rendere al meglio la squadra. Mi sto concentrando sulla partita di domenica – ha concluso – sto valutando tutti i calciatori: se ci sarà da intervenire per integrare la rosa sono sicuro che la società provvederà.”