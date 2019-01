Scarico delle fogne nel fiume Akragas, fioccano le multe salate nei confronti degli abitanti delle traverse di Via Emporium. Pare che molti stiano impugnando i verbali per tentare di ottenere l’annullamento. Si rifugiano nel fatto che fino ad ora hanno pagato le tasse e hanno più volte richiesto le certificazioni necessarie per potere essere in regola con gli scarichi. Sono stati diversi i residenti che negli ultimi anni hanno provveduto ad auto-denunciarsi.