Agrigento, lite alla Mensa della Solidarietà: l’intervento della polizia

Una lite tra due indigenti, scatenata da futili motivi, all’interno della Mensa della Solidarietà, di via Gioeni ad Agrigento. All’ora di pranzo, improvvisamente è esploso un diverbio tra una donna e un uomo, entrambi di Agrigento.

Alla base dello scontro fra i due, come riporta il quotidiano La Sicilia, ci sarebbe stato il turno da rispettare, e successivamente il posto da occupare. Hanno preso a insultarsi e in pochi istanti dalle parole sono passati alle vie di fatto. Immediato l’intervento dei volontari e degli altri presenti per cercare di calmare i contendenti. Sul posto anche la Polizia che ha riportato la calma.