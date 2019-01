Agrigento, per il Museo Civico non si trovano le certificazioni sulla staticitÃ 

Per il Museo Civico di Agrigento non si trovano le certificazioni del passato sulla staticità. Una ditta specializzata effettuerà indagini diagnostiche e accertamenti tecnici. La verifica non riguarderà solo quanto si sta facendo oggi coi lavori di completamento, ma soprattutto quanto è stato fatto nel passato. Gli attuali lavori riguardano l’allargamento delle rampe delle scale e la parziale modifica delle strutture in calcestruzzo realizzate con precedenti appalti. Per continuare ciò però è necessario procedere al collaudo statico delle opere strutturali. Da una ricerca presso gli uffici comunali prima e successivamente presso l’ufficio del genio Civile non è stata riscontrata a quanto pare alcuna relazione a strutture ultimate nè prove di collaudo dei solai o provini di calcestruzzo sulle opere realizzate in precedenza. Dunque occorrono altri e nuovi documenti. A riportare la notizia il quotidiano La Sicilia.