Scaricava acqua mista a prodotti per la pulizia direttamente nella rete fognaria senza passare dal processo di depurazione. Un quarantenne canicattinese, proprietario di un autolavaggio è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento, per violazione della normativa sulla tutela ambientale. L’uomo scaricava le acque reflue direttamente nella rete fognaria senza relativa depurazione.
Lo hanno accertato durante un normale controllo amministrativo, i poliziotti del Commissariato di Canicattì insieme ai tecnici dell’Arpa di Agrigento. Oltre a denunciare il 40enne titolare dell’esercizio commerciale, gli agenti hanno provveduto al sequestro preventivo dell’autolavaggio. L’uomo inoltre deve presentare in breve tempo, anche la documentazione relativa all’autorizzazione, per evitare ulteriori sanzioni per irregolarità amministrativa.
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