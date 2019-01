Scale a sbalzo: eleganza minimal e caratteristiche

Le scale a sbalzo, dalle più moderne a quelle definite di costruzione classica, costituiscono un’alternativa di grande rilievo per i professionisti dell’edilizia contemporanea, i quali, sempre più numerosi, consigliano a tutta la potenziale utenza di utilizzare questo tipo di soluzione per suddividere con stile ed eleganza il primo ed il secondo piano di un determinato contesto abitativo. Tra le varie alternative prese in considerazione dagli esperti del settore, c’è sicuramente quella legata ai diversi modelli di scala a sbalzo che si adeguano in maniera più o meno naturale ad ogni specifico contesto, creando un’armonia di stile architettonico e buon gusto che non deve mai mancare all’interno di una casa.

Il tipo di struttura e le varie considerazioni da fare

Chiunque voglia realizzare delle scale a sbalzo per suddividere adeguatamente due piani di un appartamento, di una villa privata, etc deve necessariamente tenere conto di una moltitudine di parametri che nella maggior parte dei casi riguardano, in maniera particolare, la conformazione architettonica del determinato edificio sulla quale dover intervenire. Ad esempio, optare per l’inserimento direttamente nel muro portante ogni singolo gradino della scala a sbalzo tradizionale è considerata come un’operazione che comporta una verifica strutturale delle pareti della casa, specie per garantire a chi ci abita all’interno di poter usufruire di una struttura architettonica che sia robusta, efficiente e sicura. È indispensabile, quindi, soprattutto quando si prende in esame l’ipotesi di ancorare i vari gradini all’interno di una parete, conoscere la natura stessa di quest’ultima, in modo tale da poter assemblare i moduli, uno per uno, all’interno di una struttura che sia di spessore e allo stesso tempo bella da vedere.

L’ancoraggio dei gradini, strutture auto-portanti e pareti in cartongesso

Per quanto concerne l’ancoraggio dei singoli moduli all’interno della parete, molto dipende dalle condizioni della stessa, anche in relazione al materiale utilizzato in passato per la realizzazione degli impianti murari. Ad esempio, nel caso in cui si scelga di porre in opera una scala a sbalzo da inserire all’interno di una parete realizzata in cartongesso, in mattoni forati o in mattoni pieni, può rivelarsi indispensabile creare una struttura preliminare da nascondere con la dovuta accortezza all’interno della parete stessa, in modo tale da evitare di creare degli inutili ingombri che appesantiscono una struttura che in realtà serve anche per abbinarsi perfettamente allo stile ed al design dei componenti d’arredo presenti nel contesto domestico. Quindi, il professionista che si occupa di fissare i gradini all’interno della struttura autoportante deve dotarsi di un sistema di perni che vanno ad incastrarsi uno per uno all’interno della struttura e che svolgono il loro preciso ruolo di mantenere i moduli saldamente fermi all’interno della struttura stessa. I perni devono essere perfettamente inseriti alla struttura auto-portante, generalmente realizzata in acciaio, in metallo grezzo e opportunamente verniciata tramite l’impiego di materiali vari. Chi decide di poter usufruire di una scala a sbalzo, a prescindere dalla tipologia di parete sulla quale intervenire, deve necessariamente conoscere la struttura della stessa, in modo tale da eseguire i lavori di ancoraggio dei gradini nella maniera più congeniale possibile.

Le scale a sbalzo modulari ed il loro sistema di montaggio

Quando si decide di dividere la zona giorno dalla zona notte all’interno di un determinato contesto abitativo, l’alternativa più apprezzata dall’utenza è quella di realizzare delle scale a sbalzo modulari . Queste garantiscono il massimo del comfort e dell’affidabilità dal punto di vista strutturale, ma sono dotate di un sistema di montaggio assai semplificato che prende in esame l’ancoraggio di ogni singolo modulo che il professionista inserisce, uno per volta, all’interno del muro portante. In più, come accade nella stragrande maggioranza dei casi, può rivelarsi indispensabile la creazione di un tubo (generalmente costituito in acciaio inossidabile) laterale che assurge alla funzione di scarico del peso dell’intera struttura. L’effetto estetico è straordinario ed è sempre considerato una garanzia, a prescindere dalla diversa conformazione della struttura scelta in fase di realizzazione dell’intero apparato.

Il rivestimento dei gradini

A seconda del diverso tipo di modulo prescelto dall’utente in fase di acquisto di una scala a sbalzo moderna, gli esperti sono soliti consigliare l’impiego di diverse tipologie di rivestimento dei gradini che generalmente sono costruiti in legno massello, rovere, in metallo o addirittura in vetro minerale molto resistente, così da creare un sopraffino effetto estetico degno di nota. I moduli delle scale a sbalzo moderni hanno uno spessore che generalmente varia dai 6 agli 8,5 cm di altezza, una dimensione perfetta per essere sfruttata a seconda dei gusti e delle possibilità da parte dell’utente.

Lo stile e l’eleganza in un’unica soluzione

Una volta che l’utente abbia ultimato la fase di realizzazione di una scala a sbalzo tradizionale, è opportuno scegliere il tipo di rivestimento da adattare alla superficie dei gradini, nonché selezionare tra quelli disponibili sul mercato, i diversi elementi che compongono la scala, come passamano, strisce antiscivolo, elementi di sospensione, etc. Ovviamente, viene considerata una soluzione di buon gusto quella di abbinare la scala a sbalzo allo stile dell’arredamento presente all’interno del contesto abitativo in modo impeccabile, così da rendere l’intero ambiente domestico perfettamente in linea con le nuove tendenze. Solo in questo caso, la potenziale utenza può usufruire di un’alternativa edilizia importante sotto il profilo strutturale, ma anche decisamente funzionale in relazione ai gusti personali, alle esigenze ed alle proprie possibilità.

Il ruolo di Fontanashop.com

