Tari: Confcommercio a confronto con i vertici della SRR4

Si è svolto qualche giorno fa il confronto tra la Confcommercio Agrigento ed i vertici della SRR Ag4, gestore del servizio integrato della raccolta rifiuti. Incontro richiesto e fortemente voluto dall’associazione di categoria presieduta da Francesco Picarella a cui erano invitati anche i Sindaci del consorzio.

Il tema del confronto: come venire incontro alle imprese del territorio per avere un servizio efficiente ed un costo equo, un costo che oggi è tra i più alti d’Italia e rappresenta una limitazione della concorrenza e della sopravvivenza delle imprese.

Sul tavolo, a cui era presente il Presidente della SRR Ag4 Vella ed il Sindaco di Aragona Peppe Pendolino (assente il Comune capoluogo), si è discusso della incongruenza del costo del servizio e della disuguaglianza di trattamento a carico delle utenze non domestiche tra comuni dello stesso Consorzio.

“Abbiamo riscontrato grande volontà da parte della SRR Ag4 nel migliorare il servizio e renderlo alla base meno gravoso per le tasche di cittadini e delle imprese, partendo naturalmente dal principio fondamentale del pagare tutti per pagare meno.”

Tra qualche giorno arriverà sul tavolo del Dirigente Finanziario del Comune di Agrigento il prossimo piano economico del costo generale del servizio che dovrà proporre le relative tariffe. Successivamente dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale. A loro la responsabilità di determinare le tariffe scongiurando il carico suppletivo determinato in 1.800.000 come compensazione del mancato versamento, soprattutto per non arrivare al 30 aprile senza un relativo confronto in Aula Sollano.

Ai Consiglieri Comunali l’invito a vigilare da subito sulla materia avendo eguale responsabilità dell’amministrazione in quanto eletti dal popolo agrigentino.