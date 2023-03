Scaldasonno prende fuoco e scoppia incendio: paura e danni

Attimi di panico, ieri notte, in via Vittorio Colonna ad Aragona, per un incendio scoppiato al secondo piano di uno stabile. Le fiamme si sarebbero sviluppate dallo scaldasonno, nella camera da letto di due coniugi di Aragona, lui 56 e lei 58 anni, e poi si sono propagate nell’appartamento del primo piano, dove vive un’anziana ottantatreenne, immediatamente soccorsa, salvata e portata fuori dall’immobile dai vigili del fuoco e dai carabinieri.

I tre, appartenenti allo stesso nucleo familiare, per loro fortuna, non sono rimasti feriti. I danni pur importanti, sono comunque limitati alle sole abitazioni. A dare l’allarme, poco prima dell’una della notte, sono stati gli stessi coniugi. Sul posto sono giunte due quadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I pompieri hanno circoscritto prima e spento poi il rogo.