Furto in una scuola e danneggiato asilo nido

Ad agire nessun dubbio è stata la stessa mano. Ignoti ladri dall’istituto comprensivo “Galilei”, precisamente dalla scuola dell’infanzia “Pinocchio” hanno asportato un computer portatile. Dal vicino asilo nido “Girotondo” non sono invece riusciti a rubare nulla, ma hanno creato danni. Tutto quanto s’è verificato lo scorso fine settimana a Raffadali dove sono stati presi di mira, appunto, gli istituti scolastici di via Salerno a Raffadali.

La scoperta è stata fatta lunedì, al momento della riapertura delle strutture scolastiche. Sono stati subito chiamati i carabinieri ed è stata formalizzata una denuncia a carico di ignoti. Nel plesso “Pinocchio”, i malviventi si sono intrufolati dopo aver mandato in frantumi una finestra, all’asilo nido “Girotondo” è stata invece danneggiata la porta di ingresso. I delinquenti una volta dentro hanno rovistato dappertutto, ma non hanno trovato niente da portare via.

I militari dell’Arma della Stazione di Raffadali hanno avviato le indagini. L’area di via Salerno non è risultata, purtroppo, interessata da sistemi di videosorveglianza.