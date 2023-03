Bambino di 12 anni muore mentre gioca a basket

Tragedia all’interno della palestra della scuola “Guarino” di via Capitano Basile a Favara. Un bambino di 12 anni, mentre era impegnato in attività extrascolastiche, è morto mentre giocava a basket. I piccolo sarebbe stato colto da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi del personale sanitario del 118. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Favara. Il sindaco Antonio Palumbo ha già deciso il lutto cittadino il giorno dei funerali. Sul posto si sono recati anche i carabinieri della Tenenza cittadina che stanno ricostruendo l’accaduto.