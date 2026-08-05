Un nuovo modo di vivere la costa agrigentina: lo yacht in locazione a Lounge Beach Scala dei Turchi

REALMONTE – Scoprire la costa della Scala dei Turchi direttamente dal mare, navigando in piena autonomia tra calette, insenature e scorci tra i più suggestivi della Sicilia. È la nuova proposta di Lounge Beach Scala dei Turchi, il beach club e ristorante affacciato sulla celebre falesia bianca, che mette a disposizione dei propri ospiti uno yacht di lusso in locazione senza conducente, consentendo di vivere un’esperienza esclusiva all’insegna della libertà.

Protagonista dell’offerta è un Saxdor 400 GTS, imbarcazione di ultima generazione lunga circa dodici metri e dotata di una motorizzazione da 700 cavalli. Le linee moderne, gli ampi spazi a bordo e le finiture di pregio rendono lo yacht ideale sia per una giornata in famiglia sia per un’uscita tra amici. Gli ospiti possono prendere direttamente il timone e scegliere il proprio itinerario, esplorando il litorale agrigentino da una prospettiva unica.

La locazione dello yacht si inserisce in un’offerta più ampia che ha reso Lounge Beach uno dei punti di riferimento dell’estate agrigentina. La struttura dispone di una spiaggia privata attrezzata, di un ristorante gourmet con specialità a base di pesce fresco del Mediterraneo, sushi d’autore, una selezione di vini siciliani e champagne francesi, oltre a numerose esperienze dedicate al mare e agli sport acquatici.

Situato a pochi minuti dalla Valle dei Templi, Lounge Beach offre anche un accesso nautico privato: chi arriva via mare può ancorare in rada e raggiungere comodamente il pontile grazie al tender elettrico della struttura.

La possibilità di locare uno yacht rappresenta un ulteriore tassello nell’offerta turistica della costa agrigentina, valorizzando uno dei tratti di litorale più apprezzati della Sicilia attraverso un servizio pensato per chi desidera vivere il mare in modo esclusivo e completamente autonomo.

Per informazioni e prenotazioni:

Telefono: 0922 468634

0922 468634 WhatsApp: +39 393 9618010

+39 393 9618010 Sito web: https://www.lbscaladeiturchi.it

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp