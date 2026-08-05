Il commissario della Polizia di Stato, Maurizio Carusotto, è il nuovo responsabile del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Licata. Alla cerimonia di insediamento ha preso parte il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, che ha disposto il trasferimento del funzionario per assumere la dirigenza della struttura licatese.

Il commissario Carusotto vanta già una solida esperienza nel territorio agrigentino, avendo ricoperto di recente l’incarico di dirigente facente funzioni presso il Commissariato di Palma di Montechiaro. Durante l’incontro con il personale, il Questore ha sottolineato l’importanza strategica del presidio di Licata.

“Al commissario Carusotto vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte del Questore e di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato della provincia di Agrigento, uniti nell’impegno quotidiano al servizio dei cittadini e per la sicurezza del territorio”, si legge in una nota diffusa dalla Questura.

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