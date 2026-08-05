La provincia di Agrigento potrà contare su un significativo rafforzamento della presenza operativa della Guardia di finanza: 20 finanzieri allievi marescialli sono stati assegnati in corrispondenza del periodo estivo durante il quale l’ingente afflusso turistico genera una crescita della domanda di sicurezza da parte della cittadinanza. L’iniziativa rientra nell’ambito di un piano nazionale di potenziamento dei servizi di vigilanza, predisposto dal Ministero dell’Interno in collaborazione con il Comando generale della Guardia di finanza, con l’obiettivo di garantire un più capillare presidio del territorio, nella prospettiva di prevenire e contrastare con maggiore efficacia i fenomeni illeciti.

In tale ottica, il Comando provinciale di Agrigento ha elaborato un piano di intensificazione dei controlli su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alle aree a elevata vocazione turistica, alle fasce orarie serali, notturne e ai fine settimana.

I 20 militari, frequentatori del 96° Corso “Brennero III”, al secondo anno di studi presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza de L’Aquila, saranno impiegati, per un periodo di due settimane, in affiancamento ai presidi del Corpo di Agrigento, Sciacca, Porto Empedocle, Licata, Canicattì e Lampedusa, a supporto dell’azione operativa, con particolare riguardo ai servizi di prevenzione e repressione dell’abusivismo commerciale organizzato e della commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti nonché alle ulteriori attività istituzionali finalizzate alla tutela della legalità economico-finanziaria.

Il comandante provinciale, colonnello Gabriele Baron, ha accolto personalmente i giovani colleghi, formulando i migliori auguri per l’avvio dell’esperienza operativa sul campo, al servizio della collettività. Le nozioni acquisite nelle prossime settimane, attraverso un percorso di training on job, consentiranno agli allievi marescialli di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze tecnico-professionali, prima di concludere la propria formazione e di essere definitivamente assegnati alla compagine operativa territoriale

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