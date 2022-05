Scala dei Turchi, il sindaco di Realmonte: “Già raggiunto un accordo con Sciabbarrà”

Non tarda ad arrivare la dichiarazione del sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, alle dichiarazioni del “proprietario” di parte della Scala dei Turchi, Ferdinando Sciabbarà che ha rivolto un appello ad Elon Musk, il ricco imprenditore famoso anche per le imprese spaziali, ad acquistare la marna bianca. “Non possiamo che considerarlo un mero appello-provocazione- dice il primo cittadino- anche perché è smentito dallo stato degli atti. Il Comune di Realmonte ha già raggiunto un accordo transattivo con Sciabbarrà per la definizione del contenzioso pendente che prevedeva e prevede una serie di adempimenti in corso di esecuzione, per come espressamente richiesti dalla controparte”.

“Con Delibera della Giunta Municipale n. 3 del 12/1/2022 è stato conferito- continua il sindaco Lattuca- incarico al notaio per compiere i relativi atti propedeutici alla stipula. Proprio venerdì scorso è intervenuta una nota interlocutoria che ha richiesto un’integrazione documentale a cui verrà dato immediato riscontro. Sia il Comune di Realmonte che la Regione Siciliana, per quanto di rispettiva competenza, si sono adoperati in questi anni per dare risoluzione a questa vicenda, per la tutela della Scala dei Turchi e per la sua valorizzazione. Ma non sono solo gli enti che hanno dimostrato di avere a cuore questo straordinario bene, ma prima di tutto i siciliani che sono accorsi in massa a ripulire la Scala dei Turchi a seguito del suo imbrattamento. Lo stesso Presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli, qualche ora prima di morire, nel rivolgere un plauso a tutti coloro che si erano impegnati a restituire l’originario candore alla scogliera di marna bianca, ebbe a dichiarare testualmente: “Cari ragazzi, la vostra cura, la vostra attenzione per l’ambiente e per la bellezza fa onore alla Sicilia, all’Italia e al mondo intero: bravissimi!” Sono certa che in tempi brevissimi- conclude il primo cittadino- sarà formalizzato ogni accordo che consentirà di tutelare, preservare, valorizzare e promuovere un bene identitario del territorio di Realmonte e della Sicilia”.