Consorzio di Bonifica AG3. Appello alla salvaguardia dell’agricoltura

Il Presidente della CIA Centro Sicilia, Rosalba Miglior, e alcuni componenti dell’esecutivo dell’Organizzazione Rino Gallo, Calogero Frenda e Pietro Di Grado hanno incontrato il Direttore Guarino del Consorzio di Bonifica AG3.Il Presidente Migliore all’incontro ha ribadito che “i consorzi di bonifica sono punto di partenza di un’agricoltura innovativa e moderna ed è giusto conoscere quanto predisposto dalla Regione per programmare da subito la campagna irrigua per l’anno in corso. Gli agricoltori della CIA Centro Sicilia, ribadisce il Presidente, per poter produrre e competere con i mercati internazionali chiedono solo ed esclusivamente disponibilità idrica, reti efficienti e ruoli adeguati.” Durante l’incontro è stato sollevato il problema dei ruoli consortili, “ ma si è capito che- contonua la nota- invocare la normalità in questa terra è veramente un atto rivoluzionario, difficile ottenere un importo a ruolo corrispondente al servizio realmente ricevuto. Le inefficienze del sistema della Regione Siciliana sono state scaricate sul mondo agricolo costringendo anche i conduttori dei fondi che non ricevono l’acqua a pagare ingiustificati ed esosi ruoli. La situazione unita all’aumento dei costi di produzione sta portando ancora di più in crisi il settore agricolo. Di fronte a questa situazione di preoccupazione ed incertezza CIA CENTRO SICILIA, oggi con il Direttore del Consorzio, domani con tutte le forze politiche e sociali fa appello per la salvaguardia della nostra agricoltura”.