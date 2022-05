Scala dei Turchi, la provocazione del “proprietario”: «La metto all’asta, la compri Elon Musk»

Appello ad Elon Musk, il ricco imprenditore famoso anche per le imprese spaziali, ad acquistare la Scala dei Turchi di Realmonte. A lanciare quella che sembra una provocazione è il pensionato Ferdinando Sciabarrà, riconosciuto proprietario della marna bianca dai periti del tribunale di Agrigento. Come ricostruisce il suo avvocato, Giuseppe Scozzari, i giudici penali hanno riconosciuto che la Scala, nella parte superiore, fino all’area demaniale dei frangiflutti, stando a vecchie carte catastali e contratti, è stata ereditata dal pensionato che si dice “stanco di una vita combattuta fra carte bollate contro chi lo riteneva un truffatore”. Sciabarrà proprio dalla Scala, lancia la sfida: «Non è bastato dire alla Regione, al Comune di Realmonte e agli enti pubblici interessati “Ve la regaliamo”. Perché sono arrivate solo promesse. Senza nulla fare. E, dopo un anno, preoccupati da una stagione che si annuncia come un assalto ai gradoni della Scala, la mettiamo all’asta, facendo appello per primo a Elon Musk perché se la compri lui, la protegga e la usi al meglio…». «Volevo donarla alla pubblica amministrazione – continua- ma il “pubblico” è sordo. Volevamo affidarla ad una associazione ambientalista e ci è stato impedito… È necessario consentire visite in sicurezza dei turisti con accessi controllati, non solo con staccionate facilmente aggirabili. Bisogna bloccare gli smottamenti della roccia che si sfalda».